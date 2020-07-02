Ташкент, , 11:35 — REGNUM Антимонопольный комитет Узбекистана предложил отменить индивидуальные налоговые и таможенные льготы некоторых государственных компаний. Соответствующий проект указа президента республики опубликован на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов.

Проект документа предполагает отмену монополий предприятия по заготовке черного металла «Узметкомбинат», компании по заготовке цветных металлов «Узвторцветмет» и других государственных предприятий.

Комитет также предлагает отменить неравные условия для бизнеса. В частности, планируется предоставить льготы и преференции для членов различных ассоциаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня Антимонопольный комитет Узбекистана предложил отказаться от ограничений на импорт отдельных металлических изделий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане призвали отменить ограничения на импорт металлических изделий