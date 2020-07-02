Нур-Султан, , 11:15 — REGNUM По итогам первой половины 2020 года цены предприятий-производителей промышленной продукции в Казахстане снизились на 18,1%, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период цены в горнодобывающей промышленности уменьшились на 34%, в обрабатывающей промышленности — выросли на 0,5%. Промышленная продукция подешевела на 20,3%, а промышленные услуги — подорожали на 3,7%.

Мазут подешевел на 50,6%, нефть — на 43,7%, пропан и бутан — на 26,7%, бензин — на 11,8%, дизельное топливо — на 6,8%, металлическая руда — на 8,9%, уголь — на 1,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-июня 2020 года уровень инфляции в Казахстане составил 4,2%. В годовом выражении этот показатель составил 7%.

Читайте ранее в этом сюжете: Уровень годовой инфляции в Казахстане составил 7%