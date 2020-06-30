Москва, , 19:10 — REGNUM Тяжелая экономическая ситуация, вызванная распространением коронавируса и мерами самоизоляции, вынудила бизнес активнее самоорганизоваться. Об этом 30 июня сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, столкнувшись с серьёзной угрозой, компании-конкуренты были вынуждены объединяться, чтобы сообща отстаивать свои интересы и добиваться оказания государственной помощи и признания их отрасли наиболее пострадавшей.

«Это один из плюсов пандемии. Те, кто конкурировал, объединились. Мы ведём диалог, и мнение большинства учитывается», — заявила Минеева.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономика РФ восстановится не раньше конца 2021 года – прогноз