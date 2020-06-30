Тбилиси, , 16:00 — REGNUM Причиной падения ВВП Грузии в мае на 13,5% стало снижение объемов производства в ряде секторов, а также отсутствие иностранных туристов. Так, 30 июня экономическую ситуацию в стране прокомментировал агентству Report исполнительный директор Национальной статистической службы (Грузстат) Гогита Тодрадзе.

Эксперт рассказал, что несмотря на государственную поддержку в стране сократились объемы строительства. Об этом говорит то, что импорт строительных материалов в Грузию в последнее время сократился на 39%. Также в связи с падением спроса на автомобили 77% в стране упал их реэкспорт.

Кроме того, Тодрадзе рассказал, что в стране наблюдалось падение объемов производства мебели, одежды, обуви, хлебобулочных изделий, кондитерской продукции и напитков.

«Значительное снижение наблюдалось в секторе туризма. Количество визитов, осуществленных международными визитерами, сократилось на 94%», — отметил Тодрадзе.

Напомним, в Грузии с 21 марта два месяца действовал режим чрезвычайного положения, благодаря которому удалось свести к минимуму уровень распространения коронавируса. На время были приостановлены многие предприятия, прекратилась туристическая деятельность, которая для экономики Грузии являлась основой. Все это привело к экономическому кризису в стране.

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