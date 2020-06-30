Сухум, , 11:05 — REGNUM Возможность открыть туристический сезон в Абхазии с 15 июля поручил рассмотреть премьер-министр республики Александр Анкваб во время совещания координационного штаба. Об этом 29 июня сообщает агентство «Апсныпресс».

"Штаб поручает соответствующим министерствам и ведомствам проработать вопрос о возможности открытия туристического сезона с 15 июля, обсудив связанные с этим вопросы с российскими структурами», — заявил Анкваб.

Он отметил, что отпущенного срока должно хватить для проработки вопроса и построении грамотной политики, чтобы не нанести Абхазии «непоправимый ущерб». Премьер-министр добавил, что доложит о предложении открыть туристический сезон президенту страны, чтобы он принял окончательное решение.

Стоит отметить, что в Абхазии до 15 июля продлили закрытие границы с Россией и запрет на туристический бизнес.

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