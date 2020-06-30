Рига, , 07:07 — REGNUM Министр благосостояния Латвии Рамона Петравича ведет новый раунд переговоров с членами самоуправлений о повышении минимального гарантированного уровня доходов (GMI), в связи с последним решением Конституционного суда Латвии. Об этом сообщил помощник министра по вопросам коммуникации Янис Зариньш порталу Lsm.lv.

По его словам, существовавшая до сих пор договорённость о повышении GMI с 2021 года до 80 евро, против 64 сейчас, не устроит ни омбудсмена, ни Конституционный суд, который в своём решение указал, что GMI должно обеспечить достойное существование для человека.

Позиция министерства, рассказал советник, состоит в том, что уровень GMI нужно поднимать быстрее. В 2021 году он должен составить 109 евро в месяц, что потребует в бюджете 33,2 млн евро.

Вторым предложением минблага Латвии для бюджета 2021 года станет идея о повышении уровня минимальной зарплаты с 430 до 500 евро в месяц.