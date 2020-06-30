Новосибирск, 30 июня 2020, 06:41 — REGNUM Новосибирская область получит дополнительное финансирование на выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Ранее комиссия Федерального собрания Российской Федерации приняла решение о перераспределении бюджетных ассигнований.
«Принято решение о выделении дополнительно 324,3 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, — прокомментировал первый заместитель председателя Государственной думы ФС РФ Александр Жуков. — Также принято решение о дополнительном направлении 409,8 млн рублей на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19».
В новосибирском правительстве подчеркнули, что министерство здравоохранения региона оперативно отрабатывает каждую поступающую жалобу по вопросам стимулирующих выплат медикам и каждое обращение пациентов по поводу качества оказания медицинской помощи.