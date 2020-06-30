Токио, , 06:46 — REGNUM В Японии цена на золото опять обновила рекордный в истории розничных продаж уровень и достигла 6762 иен (около $63) за грамм. Об этом 30 июня сообщает информационное агентство Kyodo.

По данным агентства, компания «Танака кикиндзоку», определяющая в стране котировки на золото, продаёт драгоценный металл на 50 иен дороже, чем он стоил в дату предыдущего рекорда стоимости 26 июня.

Kyodo подчёркивает, что спрос на золото традиционно растёт в обстановке неопределённости на финансовых рынках и в экономике. На его динамику также влияет опасение второй волны заражений новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии цена на золото 25 июня обновила рекордный в истории розничных продаж уровень и достигла 6713 иен (более $62) за грамм.

30 июня правительство страны объявило о падении объёма промышленного производства в мае из-за пандемии коронавируса и различных ограничений до самого низкого уровня с января 2013 года.

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