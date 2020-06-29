Москва, , 17:37 — REGNUM Депутаты Госдумы от «Справедливой России» настаивают на введении «лизинговых каникул» для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) на фоне спада экономики из-за коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня, вопрос о «лизинговых каникулах» парламентарии намерены задать главе правительства РФ Михаилу Мишустину в рамках отчета правительства, который состоится 22 июля.

«По нашему мнению, условием предоставления отсрочки оплаты лизинга должно стать снижение во время пандемии доходов предприятия на 30% и более», — предложил лидер партии Сергей Миронов.

Кроме того, парламентарии предлагают изменить ставку льготного кредитования предприятий МСП. В 2019 году правительство установило её на уровне 8,5%, с тех пор она не менялась, хотя ключевая ставка Банка России на сегодняшний момент уже составляет 4,5%, и не исключено, что она будет снижаться и дальше. Депутаты предлагаются кредитовать малый и средний бизнес на уровне «ключевая ставка Банка России + 2%».