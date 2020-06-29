Москва, , 17:10 — REGNUM Заработные платы в РФ не успевают за инфляцией, что означает их фактическое снижение, считает вице-президент Конфедерации труда РФ, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 29 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который сказал, что в РФ удалось избежать резкого роста безработицы.

«Безусловно, будет стагнация заработной платы, а где-то и её снижение. Мы эти процессы наблюдали, — сказал Шеин. — У нас нет необходимой социологии, так как эти исследования просто не финансируются правительством. Ну, а частные фонды в России по большей части неолиберальные, и для них это всё далекие вещи. Но если мы с вами посмотрим на субъективные оценки, то мы увидим, что заработные платы не растут, и люди об этом заявляют. И более того, очевидно, что заработные платы кое-где снижаются. По крайней мере они не успевают за инфляцией, что означает их снижение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шеин отметил, что государственные программы, принятые для борьбы с безработицей дали свой положительный эффект.

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