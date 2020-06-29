Москва, 29 июня 2020, 17:10 — REGNUM Заработные платы в РФ не успевают за инфляцией, что означает их фактическое снижение, считает вице-президент Конфедерации труда РФ, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 29 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который сказал, что в РФ удалось избежать резкого роста безработицы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шеин отметил, что государственные программы, принятые для борьбы с безработицей дали свой положительный эффект.
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