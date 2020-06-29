Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге в мае 2020 года сократились сразу на 61% по отношению к маю прошлого года. Дистанционные продажи едва подсластили горькую пилюлю, но не смогли сдержать обвала авторынка в период пандемии.

С января по май 2020 года в Северной столице было продано 39 тыс. 204 новых легковых автомобиля, что на 30% меньше, чем за первые пять месяцев 2019-го, если не считать объем реализации BMW, MINI и Mercedes-Benz, которые отчитываются ежеквартально.

Однако в мае 2020 года объем продаж составил всего 4 тыс. 572 новых автомобиля, что на 61% меньше, чем за май 2019 года. Таким образом, второй месяц подряд падение превышает барьер в 50%.

Это связано с тем, что в прошлом месяце, как и в апреле, автосалоны Петербурга были закрыты из-за «коронавирусных» ограничений. При этом в мае объем продаж по отношению к апрелю всё-таки вырос на 42%, отмечают аналитики агентства «Auto-Dealer-СПб». Это произошло за счет увеличения дистанционных продаж.

«Как мы и прогнозировали, падение продаж автомобилей в Петербурге вновь, как и в апреле, составило более 50%. Возможно, этот тренд будет сломлен в июне. Первую неделю месяца автосалоны работали в прежнем дистанционном режиме, а остальное время уже были открыты для посетителей. Помимо наличия отложенного спроса, положительным фактором относительного восстановления продаж станут и госпрограммы поддержки, которые стартовали с начала лета», — отмечает ведущий эксперт агентства Евгений Еськов.

Второй месяц подряд лидером петербургского авторынка стал отечественный бренд LADA. В тройку самых популярных также вошли KIA и Hyundai. В топ-30 рост продаж показали лишь две марки — Suzuki (35%) и Haval (10%).

Самым популярным автомобилем в период дистанционных продаж в Петербурге — с апреля по май — стал кроссовер Hyundai Creta (продано 403 машины за два месяца). В тройку этого рейтинга также вошли Volkswagen Polo (321) и KIA Rio (301).

Заметим, за первые пять месяцев 2020 года три петербургских автозавода — Hyundai, Nissan и Toyota — выпустили в общей сложности 110 тыс. 900 легковых машин, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. По итогам мая 2020 года падение выпуска автомобилей в Петербурге составило 44% к уровню мая 2019 года.

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