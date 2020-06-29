Москва, , 10:32 — REGNUM По итогам минувшей недели нефть подешевела и находится под умеренным давлением на утренних торгах 29 июня, снова угрожая психологической отметке $40 за баррель на невысоких торговых оборотах, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Главным сдерживающим фактором на рынке черного золота остается ухудшение перспектив восстановления мирового спроса на энергоносители в условиях дальнейшего роста числа зараженных коронавирусом, который оказывает давление на отношение инвесторов к риску в целом.

Признаки второй волны эпидемии вынуждают инвесторов закладывать в цену возобновление ограничений и карантинных мер в отдельных странах, что естественным образом давит на сырьевые площадки.

Тем временем пятничные данные Baker Hughes отразили рост числа активных нефтяных буровых установок в Штатах на одну единицу до 188 штук.

Замедление темпов снижения буровой активности также беспокоит игроков, особенно в условиях недавнего возобновления роста добычи на сланцевых месторождениях.

В краткосрочной перспективе, судя по общим настроениям на мировых площадках, Brent будет оставаться в оборонительной позиции, а значит, риски для уровня $40 высоки.

В случае тестирования минимумов прошлой недели в районе $39,70 продавцы переключат внимание на отметку $39», — полагает эксперт.

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