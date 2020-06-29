Москва, , 10:24 — REGNUM Российская валюта лишилась поддержки со стороны отечественных экспортеров, которые обменивали выручку в преддверии выплат по НДПИ и налога на прибыль. Пик выплат состоялся 26 июня, а значит теперь курс будет гораздо сильнее реагировать на рост неопределенности на глобальном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«На международных площадках усиливаются страхи касаемо второй волны коронавируса, в связи с ростом числа инфицированных в регионах США, где уже успели отменить карантинные меры. Надежды на быстрое восстановление экономики тают на глазах, вследствие чего растет спрос на безрисковые активы.

Давление испытывают не только инструменты из развивающихся стран, но и сырье. Нефтяные цены тяготеют к снижению на фоне опасений, что новые ограничительные меры могут вновь привести к падению спроса на топливо. К тому же появляются сигналы, свидетельствующие о том, что американские сланцевые компании возобновляют свою активность: запасы нефти в США растут третью неделю подряд.

Сверхнизкие процентные ставки в ЕС и США, а также массивные симулирующие программы, способствуют падению реальной доходности государственных бумаг. Например, доходность десятилетних трежерис с поправкой на инфляцию опустилась до — 0,64%.

Данная тенденция способствует высокому интересу к российским ОФЗ: Минфин выполнил план по привлечению заемных средств за второй квартал на 179%. Несмотря на снижение ставки ЦБР на 100 б.п. на последнем заседании, спрос на отечественный госдолг должен сохраниться, так как на рынке наблюдается серьезная нехватка прибыльных долгосрочных инструментов. Приток валюты от зарубежных инвесторов будет оказывать поддержку курсу.

На текущей недели каких-либо значимых макроэкономических отчетов не наблюдается, так что инвесторы будут внимательно следить за заявлениями представителей крупнейших экономик мира и динамикой распространения коронавируса.

В случае объявления новых стимулов или купирования локальных вспышек заражения интерес к риску может восстановиться, благодаря чему рубль получит новый импульс для роста. Ожидается курс рубля вблизи уровня в 69,50−70,00 за доллар», — считает эксперт.

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