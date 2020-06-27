Хайнань, Китай, , 07:40 — REGNUM В китайской провинции Хайнань завершилось строительство внешнеторгового склада, который должен обеспечить развитие на этом южном острове интернет-торговли. Об этом со ссылкой на власти региона 27 июня сообщает газета «Хайнань жибао».

«Строительные работы полностью завершены, склад уже прошёл проверку и приём Управлением по развитию бондовой портовой зоны Янпу, станцией контроля качества, компанией, контролирующей проект, и другими соответствующими организациями», — приводятся газетой слова представителя компании-подрядчика Чэнь Лицяна. Он уточнил, что в настоящее время осуществляется проверка противопожарной системы. А после её завершения, в первых числах июля склад будет сдан заказчику.

Трехэтажный склад площадь около 12 тыс. кв. метров, расположенный в портовой зоне Янпу на севере Хайнаня, в районе с особым налоговым и таможенным режимом, предназначен для обеспечения ведения трансграничной интернет-торговли. Его строительство началось в апреле 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, свободный торговый порт Хайнань на юге Китая подписал 35 ключевых инвестиционных проектов, включая девять с участием иностранных инвестиций в рамках кампании по привлечению инвесторов.

По заявлению заместителя главы Главного таможенного управления КНР Ли Го, развитие особой зоны Янпу является задачей «номер один» среди целевых проектов, реализуемых правительством в рамках комплексной стратегии формирования свободного торгового порта Хайнань.

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