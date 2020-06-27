Хэфэй, Китай, , 05:51 — REGNUM Новый участок скоростной железной дороги, соединяющий столицу провинции Аньхой город Хэфэй с гордом Хучжоу провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает 26 июня агентство Синьхуа.

Данный участок железой дороги рассчитан на передвижение поездов по нему со скоростью 350 км/ч. Это южная секция скоростной железной дороги Шанцю-Хэфэй-Ханчжоу. Северная секция между Шанцю в провинции Хэнань до Хэфэя была запущена в эксплуатацию в декабре 2019 года, сообщили в компании China Railway Shanghai Group Co., Ltd.

В строительство железной дороги Шанцю-Хэфэй-Ханчжоу было вложено 99 млрд юаней (около $14 млрд), а ее протяженность составляет 794,55 км.