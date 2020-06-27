Сан-Хосе, , 03:15 — REGNUM Всемирный банк одобрил выделение Коста-Рике кредита в размере $300 млн на поддержку экономики, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению ВБ, выделенные средства пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса, как наиболее пострадавшего от пандемии COVID-19. Ожидается, что кредит поможет сохранить рабочие места и не допустить повышения уровня бедности и безработицы в Коста-Рике.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня власти Коста-Рики приостановили отмену карантина из-за роста числа зараженных коронавирусом нового типа. Тем не менее, коста-риканские власти уже выразили готовность возобновить международные авиаперелеты с 1 августа.

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