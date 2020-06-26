Москва, , 14:54 — REGNUM В России будет создана специальная соцсеть для трудовых мигрантов. Об этом 26 июня сообщил руководитель рабочей группы по миграции Торгово-промышленной палаты Ленинградской области Валерий Шинкаренко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, для иностранных работников уже создано специальное приложение, в котором они, среди прочего, могут изучить подходящие для них вакансии. Однако останавливаться на этом не планируется и к концу года может быть создана специальная социальная сеть для мигрантов.

«Наши специалисты разрабатывают социальную сеть для мигрантов. Думаю, до конца года мы сеть эту разработаем. Но одними виртуальными средствами проблему качества трудовых ресурсов не решить», — сказал Шинкаренко.

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