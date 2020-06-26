Москва, , 14:26 — REGNUM После открытия границ поток трудовых мигрантов в России значительно увеличится. Об этом 26 июня заявила советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей Виктория Леденева на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом на фоне роста безработицы в России граждане РФ будут согласны на более низкооплачиваемую работу, что может привести к конкуренции за отдельные рабочие места между иностранцами и гражданами России.

«Мигранты потеряли работу не только в России, но и в странах первичного проживания. Поэтому после открытия границ мы можем наблюдать большой поток мигрантов в РФ. Потому что работы на родине нет, а семьи кормить нужно. Я полагаю, что эти потоки увеличатся. Как к нам ехало много мигрантов, так и будет ехать, даже ещё больше. Потому нужно говорить о том, как регулировать эти потоки, чтобы они шли на пользу экономики России и не угрожали нашей национальной безопасности», — сказала Леденева.

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