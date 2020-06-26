Тбилиси, , 10:25 — REGNUM В Грузии после отмены запрета на работу гостиниц смогли возобновить свою деятельность менее 30% заведений. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба Национальной администрации туризма.

Для получения разрешения на работу представители гостиниц должны показать специальным комиссиям, что выполнили все требования для предотвращения распространения коронавируса. По данным ведомства, из 1675 зарегистрированных гостиниц в стране получили разрешение возобновить деятельность только 459 или 27% от общего числа. В 291 случае комиссия выявила замечания. Остальные попросили проверить их позже.

«Те объекты размещения, которые оказались не готовы к плановой инспекции, связанной с COVID-19, абсолютно бесплатно пройдут курсы тренингов», — говорится в сообщении туристического ведомства.

Напомним, запрет на работу гостиничных объектов был снят 8 июня. Стоит также отметить, что тогда также разрешили возобновить работу всем типов ресторанов, но около половины из них не стали открываться, так как рассчитаны на иностранных туристов.

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