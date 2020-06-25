Душанбе, , 21:58 — REGNUM В Хатлонской области Таджикистана хлопковые и картофельные поля подвергаются нашествию огромного количества саранчи, прилетевшей в страну из Афганистана, Киргизии и Узбекистана.

Наиболее сильный урон был нанесён садам, виноградникам и пастбищам, расположенным в Вахшском районе области.

Фермеры пытаются спасти хотя бы часть еще не поспевшего урожая, однако вредителей слишком много, и справиться собственными силами пока не получается.

По данным министерства сельского хозяйства Таджикистана, саранча уже полностью уничтожила более 200 квадратных метров хлопкового поля.

На конец мая 2020 года было обработано ядохимикатами порядка 5 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель, что в сравнении с показателем за аналогичный период 2019 года больше на 1,7 тыс. гектаров.

Отмечается, что первоначально ведомство планировало использовать для защиты от вредителей 607 литров химикатов, но на сегодня этот объём превышен более чем в два раза — 1,5 тыс. литров.