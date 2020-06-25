Душанбе, , 14:21 — REGNUM За празднование дня рождении дочери мать семерых детей приговорили к штрафу в 5800 сомони (38,7 тыс. рублей). Такое решение принял суд района Исмоили Сомони города Душанбе.

Отмечается, что был нарушен закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», поскольку, по версии суда, женщина пригласила на праздник 15−20 человек.

Напомним, что согласно таджикистанскому законодательству, праздновать день рождение разрешается исключительно в семейном кругу.

Несмотря на то, что временно безработная 56-летняя многодетная мать полностью признала свою вину и раскаялась, штраф ей был назначен максимальный.