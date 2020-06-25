Москва, , 13:10 — REGNUM Генеральные директора крупных компаний в России зарабатывают меньше, чем в США. И в этом нет ничего удивительного, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Агенство Associated Press и поставщик программного обеспечения для менеджмента компаний Equilar представили ежегодный список самых высокооплачиваемых гендиректоров американских компаний из S&P500.

Самым высокооплачиваемым руководителем в компаниях США по итогам 2019 года впервые стала женщина — руководитель производителя процессоров и видеокарт Advanced Micro Devices (AMD, основной конкурент Intel) Лиза Су. Она заработала $58,5 млн против $13,4 млн годом ранее. Большая часть компенсационного пакета — это единовременная премия акциями.

Среди других женщин-директоров в рейтинге представлены руководители Lockheed Martin, General Motors Company и Nasdaq. Медианный размер компенсаций в списке составил $12,3 млн, что на 4,1% выше, чем годом ранее.

В прошлые годы прирост был более значительным: 7,2% (в 2019 году) и 8,5% (в 2018 году). Причем у женщин медианная зарплата оказалась выше, чем у мужчин — $13,9 млн против $12,3 млн. В России все немного поскромней.

Как известно, в России самый высокооплачиваемый наемный руководитель — глава Газпрома Алексей Миллер ($17,7 млн), глава «Роснефти» Игорь Сечин ($13 млн), глава «Сбербанка» Герман Греф ($11 млн).

Напомним, что руководители государственных компаний получают свои доходы из выручки, из объема продаж, а не из бюджета. Они не чиновники. Их компании такие же субъекты рынка. В принципе, нет разницы между Газпромом и «Лукойлом», за исключением того, что у Газпрома дивиденды на государственную долю идут в казну.

В российском частном секторе у руководителей зарплаты скромнее, верхняя планка $7−8 млн. В том, что руководители в России зарабатывают меньше, чем в США нет ничего удивительного.

Российские граждане вообще зарабатывают меньше американцев. Ликвидность и капитализация рынка капитала не сопоставима. Впрочем, и уровень цен в России и США разный.

Разницу можно считать по-разному, грубо говоря, в 2−3 раза. В общем, российским гражданам есть, куда расти. Как известно, чтобы просто оставаться на месте, каждый год нужно бежать быстрей», — высказал свое мнение эксперт.

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