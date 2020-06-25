Москва, , 10:15 — REGNUM Росавиация отклонила заявку авиакомпании «Победа» на получение субсидий в связи с пандемией коронавируса и последующим падением объёмов продаж. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Заявка авиакомпании «Победа» отклонена как не соответствующая критериям, установленным правилами предоставления субсидий», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что всего с 14 мая поступило 54 заявки от 40 авиакомпаний, а положительное решение было вынесено по 38 заявкам.

Поступило также 60 заявок от 52 аэропортов, из которых на 23 июня удовлетворены просьбы от аэропорта «Шереметьево», аэропорта «Бегишево» и аэропорта «Казань».