Маньяра, Танзания, , 08:37 — REGNUM Шахтер из Танзании Саниниу Лайзер в одночасье стал миллионером после продажи двух добытых им камней танзанита, вес которых в совокупности составляет более 15 кг. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление министерства горнодобывающей промышленности Танзании.

По данным министерства, два драгоценных камня — один весом 9,2 кг, а другой 5,8 кг, являются крупнейшими танзанитами, когда-либо добытыми в стране. Известный ранее самый большой неограненный танзанит весил 3,38 кг, и был добыт компанией TanzaniteOne в 2005 году.

Неизвестно, когда именно Лайзер, житель Маньяры на севере Танзании, обнаружил эти драгоценные камни. В среду, 24 июня, 52-летний шахтер продал их правительству через Министерство горной промышленности, на общую сумму 7,8 млрд танзанийских шиллингов ($3,4 млн).

Шахтер сообщил корреспонденту ВВС, что планирует устроить вечеринку у себя дома и забить корову в честь обнаружения рекордно больших танзанитов. Он также сказал, что надеется построить торговый центр и школу.

Во время церемонии в Маньяре, президент Джон Магуфули поздравил Лайзера по телефону.

«Это и есть благославление для мелких шахтеров, а также это доказывает, что Танзания богата», — сказал президент.

Как отмечают репортеры, Магуфули пришел к власти с обещанием обеспечения национальных интересов в горнодобывающем секторе и увеличение государственных доходов от этого сектора. В 2017 г. была построена 24-километровая стена вокруг, предположительно, единственного в мире места добычи танзанита — 4-километрового участка у подножия горы Килиманджаро. Через год правительство сообщило об увеличении доходов в горнодобывающем секторе, и рост цен среди прочего связывают и со строительством стены, поскольку это позволило обуздать контрабанду.

Танзанит является одним из самых редких драгоценных камней на земле и, согласно мнению одного из геологов из Университета Пенсильвании, запасы минерала могут быть полностью истощены в течение следующих 20 лет.