Тегеран, , 08:23 — REGNUM 23 июня между Ираном и Туркменией возобновились железнодорожные сообщения через иранский пограничный район Инче-борун (провинция Голестан) после остановки на 100 дней из-за распространения коронавируса (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 июня.

Директор провинциальной железнодорожной компании Мехди Абделькаримзаде рассказал IRNA, что с возобновлением железнодорожных торговых связей между двумя странами 30 вагонов с цементом из Ирана въехали в Туркмению с соблюдением санитарных протоколов с целью поставлять продукцию в Казахстан и Узбекистан.

По его словам, с тех пор как был остановлен торговый обмен между Ираном и Туркменистаном, в частности по железнодорожным путям, на станции Инче-борун ожидают 131 вагон с цементом, скобяными изделиями, керамической плиткой, пластиковыми материалами и детскими игрушками, рудой и стеклом.

«Остальные вагоны будут постепенно направляться в Туркменистан и другие страны Центральной Азии, в соответствии с санитарными протоколами», — отметил Абделькаримзаде, заявив, что поезда проходят через специальные дезинфекционные туннели, пересекая границу.