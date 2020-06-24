Тегеран, , 08:17 — REGNUM 23 июня посол Ирана в Российской Федерации Казем Джалали заявил на встрече с главой Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергеем Данквертом, что Исламская Республика заинтересована в экспорте молочной продукции и аквакультуры в Россию. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным IRNA, Джалали и Данкверт обсудили вопросы, связанные с устранением существующих препятствий и развитием экономического сотрудничества. Также на встрече были рассмотрены вопросы выдачи лицензий иранским компаниям, заинтересованным в экспорте молочной и аквакультурной продукции в Россию.

В связи с этим было принято решение о том, чтобы представитель российской стороны и представитель иранской организации связались для согласования и рассмотрения препятствий и принятия мер по их устранению в кратчайшие сроки.