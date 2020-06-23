Москва, 23 июня 2020, 18:37 — REGNUM Дополнительно сто миллиардов рублей будет выделено регионам России в качестве меры поддержки, сообщил 23 июня президент страны Владимир Путин в своём обращении к согражданам.
Говоря о программе расширения мер поддержки российских регионов, Путин сказал:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что у России есть ресурсы для быстрого восстановления национальной экономики.
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