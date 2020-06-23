Москва, , 18:37 — REGNUM Дополнительно сто миллиардов рублей будет выделено регионам России в качестве меры поддержки, сообщил 23 июня президент страны Владимир Путин в своём обращении к согражданам.

Говоря о программе расширения мер поддержки российских регионов, Путин сказал:

Путин «Выделить на её реализацию ещё 100 миллиардов рублей. И таким образом дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что у России есть ресурсы для быстрого восстановления национальной экономики.

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