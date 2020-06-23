Ижевск, , 14:55 — REGNUM Государственный совет Удмуртии второй раз отказал в инициативной группе в проведении референдума по вопросу перепрофилирования объекта уничтожения химотходов (УХО) в Камбарке в комплекс переработки отходов I и II класса опасности. Решение принято депутатами на сессии 23 июня.

Вновь депутаты указали, что система обращения и переработки промышленных отходов относятся к полномочиям федеральной власти, такие вопросы на региональном уровне не могут рассматриваться в рамках референдума.

Как сообщало ИА REGNUM, переработка особо опасных отходов в Удмуртии вызывает споры, волнения, а также активный протест среди населения, митинги на эту тему проходили уже неоднократно и в Ижевске, и в самой Камбарке. Причем аналогичный резонанс вызывает строительство комплексов и в Саратовской, и в Кировской областях. Активисты регионов, организовавшие сбор подписей против опасных объектов, называют их «заводами смерти». В декабре Верховный суд Удмуртии пересматривал уже пятый отказ, который получила группа активистов, пытаясь зарегистрироваться для проведения референдума по вопросу строительства комплекса. Верховный суд Удмуртии тогда признал незаконным решение центризбиркома республики в отказе регистрации инициативной группы.

Уже в этом году активисты провели серию одиночных пикетов против строительства комплексов, а также митинг в Ижевске.

Впервые Госсовет рассматривал вопрос проведения референдума по заводу опасных отходов на сессии 25 марта. Тогда было принято аналогичное решение. Однако депутат Владимир Бодров (КПРФ) напомнил, что инициативная группа «не в первый раз обращается» в ЦИК Удмуртии, и вопрос «действительно стоит рассмотрения и стоит обсуждения».

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