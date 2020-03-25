Ижевск, , 11:02 — REGNUM Госсовет Удмуртии отказался поддержать вопрос о проведении референдума по строительству комплекса переработки особо опасных отходов в Камбарке.

По словам председателя постоянной комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Александра Прозорова («Единая Россия»), в соответствии с федеральным законом об обращении с отходами I и II класса опасности определение мест размещения объектов утилизации, перемещения и обработки таких отходов относятся к полномочиям Российской Федерации, а вопросы строительства таких объектов не могут быть вынесены на региональный референдум.

Вынесение вопроса строительства комплекса в Камбарке на референдум в Удмуртии противоречит федеральному законодательству, «фактически противопоставляя ему волю населения Удмуртской Республики».

«Они не могут быть вынесены на референдум», — заключил Прозоров и добавил, что проект постановления об отказе вынести вопросы строительства комплекса на референдум подготовлен тремя постоянными комиссиями парламента — по госстроительству, АПК и экономической политике. Также на проект постановления имеются положительные заключения минюста, прокуратуры и правительства Удмуртии.

При этом депутат Владимир Бодров (КПРФ) напомнил, что инициативная группа «не в первый раз обращается» в ЦИК Удмуртии, и вопрос «действительно стоит рассмотрения и стоит обсуждения».

«Хотя бы по той причине, что это особо опасные вещества. Более того, две трети воды города Ижевска мы собираем именно оттуда. Это тоже вопрос. Насколько опасен объект, не опасен — должно быть рассмотрение. Мы должны услышать мнение граждан. Такой подход, когда отфутболивают — население, оно видит — он является не конструктивным. Поэтому считаю, что надо поддержать референдум, который предлагают провести граждане», — уверен Бодров.

Однако большинство депутатов не поддержало Бодрова. За соответствующее решение проголосовали 39 парламентариев, против — двое, четверо депутатов воздержались, девять — не участвовали с голосовании.

Как сообщало ИА REGNUM, переработка особо опасных отходов в Удмуртии вызывает споры, волнения, а также активный протест среди населения, митинги на эту тему проходили уже неоднократно и в Ижевске, и в самой Камбарке. Причем аналогичный резонанс вызывает строительство комплексов и в Саратовской, и в Кировской областях. Активисты регионов, организовавшие сбор подписей против опасных объектов, называют их «заводами смерти». В декабре Верховный суд Удмуртии пересматривал уже пятый отказ, который получила группа активистов, пытаясь зарегистрироваться для проведения референдума по вопросу строительства комплекса. Верховный суд Удмуртии тогда признал незаконным решение центризбиркома республики в отказе регистрации инициативной группы.

Уже в этом году активисты провели серию одиночных пикетов против строительства комплексов, а также митинг в Ижевске.

Вместе с тем в феврале 2020 года власти Удмуртии подготовили проект соглашения с ФГУП «РосРАО», которое является федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности. В частности, соглашение предполагает взаимодействие сторон при создании объектов инфраструктуры для обращения с опасными отходами, сотрудничество с предприятиями региона для создания экотехнопарков по рециклингу отходов, совместную работу над проектами по ликвидации объектов накопленного экологического вреда, взаимодействие по созданию комплексной системы обращения с опасными отходами.

ФГУП «РосРАО» является застройщиком комплекса в Камбарке.

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