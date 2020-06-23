Казань, , 14:32 — REGNUM С 16 июля дважды в неделю авиаперевозчик Nordwind Airlines запускает регулярные пассажирские перевозки из Казани в Калининград. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Казань.

Полеты для 189 пассажиров будут осуществлять на воздушных судах Boeing 737−800 до 23 октября. Из столицы Татарии самолеты вылетят по четвергам и воскресеньям в 12.00 с прибытием в Калининград в 13.55. Из Калининграда авиарейсы в Казань состоятся по понедельникам и пятницам в 00.15 с посадкой в республике в 3.45.

В графике полетов указывается местное время для каждого из аэропортов. Разница во времени между Казанью и Калининградом составляет один час.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «ЮВТ Аэро» с июля 2020 года начнет выполнять перевозку пассажиров в город-курорт Геленджик из Казани, Нижнекамска, Уфы и Сургута.

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