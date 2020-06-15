Казань, , 11:13 — REGNUM Авиакомпания «ЮВТ Аэро» с июля текущего года начнет выполнять перевозку пассажиров в город-курорт Геленджик из Казани, Нижнекамска, Уфы и Сургута. Регулярные авиарейсы выполнят на комфортабельных самолетах Bombardier CRJ-200, вместимостью до 50 человек, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Полеты из Казани планируют начать с 4 июля дважды в неделю по вторникам и субботам. Из Казани самолет вылетит в 6:25 мск, прибудет в Геленджик — в 9:00 мск. Обратный рейс из курортного города — в 17:00 мск, прибытие в столицу Татарии — в 19:25 мск.

Из Нижнекамска авиарейсы в Геленджик начнут осуществлять со 2 июля один раз в неделю по четвергам. Вылет — в 14:00 мск, прибытие в аэропорт курортного города — в 16:25 мск, обратный вылет из Геленджика — 18:00 мск, посадка в Нижнекамске в 20:20 мск.

Из Сургута в Геленджик начнут перелеты со 2 июля — раз в неделю по четвергам. Из Уфы — с 4 июля по вторникам и субботам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рейсы по 12 внутрироссийским направлениям планируется выполнять этим летом из аэропорта «Геленджик».

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