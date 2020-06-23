Москва, , 11:46 — REGNUM Официальные цифры по зарплате в России лукавые, многие россияне получают зарплаты в конверте. Сумма данных выплат в 2019 году составила около 13 трлн. рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментирую слова Татьяны Голиковой о средней зарплате.

«При этом борьбу с серыми зарплатами стоит сочетать вместе со снижением налогов на фонд оплаты труда.

Но даже официальные цифры по зарплатам в России сопоставимы с другими развивающимися рынками и примерно соответствуют производительности труда.

Основная проблема, вызванная карантином, безработица. Однако карантин постепенно уходит. Сегодня в Москве сняты все ограничения, но остался масочный режим.

Полагаю, что ситуация на рынке труда восстановится до конца года, в Москве — к сентябрю. При этом, исходя из мировых стандартов среднего класса, нижняя планка доходов в столице составляет около 200 тыс. в месяц», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред правительства РФ Татьяна Голикова считает, что средний годовой доход граждан России остается на низком уровне.

По данным Росстата, средняя номинальная заработная плата в России составила 47 тыс. 867 руб. по итогам 2019 года. В I квартале 2020 года она выросла до 48 тыс. 390 руб.

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