Москва, 23 июня 2020, 11:46 — REGNUM Официальные цифры по зарплате в России лукавые, многие россияне получают зарплаты в конверте. Сумма данных выплат в 2019 году составила около 13 трлн. рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментирую слова Татьяны Голиковой о средней зарплате.
Как сообщало ИА REGNUM, зампред правительства РФ Татьяна Голикова считает, что средний годовой доход граждан России остается на низком уровне.
По данным Росстата, средняя номинальная заработная плата в России составила 47 тыс. 867 руб. по итогам 2019 года. В I квартале 2020 года она выросла до 48 тыс. 390 руб.
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