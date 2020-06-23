Москва, , 10:34 — REGNUM Продолжив подъем, цены на нефть в моменте приподнимались над уровнем $43 за баррель в первый день торговой недели. К концу торгов фьючерсы обосновались немногим ниже этой отметки, а на утренних торгах 23 июня демонстрируют легкий медвежий уклон после неудачных попыток превратить упомянутый уровень в поддержку, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«В целом рынок держится неплохо, учитывая продолжающийся рост случаев заражения коронавирусом в ряде стран, который в свою очередь угрожает перспективам восстановления спроса на энергоносители.

Ранее в администрации Трампа заявили о расторжении торговой сделки с Китаем, что повергло в шок инвесторов и повлекло повсеместные продажи рисковых активов, включая нефть. Но вскоре американский лидер опроверг эту информацию, и инвесторы вздохнули с облегчением.

Так, после кратковременной просадки до $42,20 нефть марки Brent снова стремится к сопротивлению $43, но игроки пока соблюдают осторожность, продолжая тщательно мониторить сигналы с торгового фронта, не забывая при этом о новостях по коронавирусу.

Позднее сегодня Американский институт нефти представит свои еженедельные данные по запасам сырой нефти в стране. Рост показателя укажет на все еще слабый спрос и может воспрепятствовать дальнейшим попыткам роста котировок.

Однако в более долгосрочной перспективе фьючерсы, вероятно, будут плавно развивать восходящий импульс, если обойдется без значимых потрясений», — считает эксперт.

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