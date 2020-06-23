Чебоксары, , 09:52 — REGNUM В Чувашии с учётом улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки возобновили работу предприятия общепита, но только летние кафе и террасы. Также стали принимать посетителей магазины площадью до 400 кв. метров, имеющие отдельный вход, разрешено посещение кладбищ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данное решение в Чувашии принято с учётом рекомендации управления Роспотребнадзора, по данным которого «уровень заболевания на 100 000 населения в республике ниже, чем в целом по Российской Федерации»: с 8 по 14 июня началось снижение заболеваемости.

Послабления коснулись общепита. Кафе и рестораны теперь могут обслуживать посетителей на открытых террасах и верандах с учетом двух обязательных условий.

«Размещение на обособленной территории не более пяти столов с расстоянием между ними не менее 1,5 метра, при наличии отдельного входа для посетителей; организация посещения предприятия общественного питания гражданами только по предварительной записи», — отмечается, в частности, в указе врио главы Чувашии Олег Николаева.

Также возобновили работу непродовольственные магазины с площадью торгового зала до 400 кв. метров. Кроме того, сняты ограничения по посещению мест захоронений, прогулкам в парках и скверах (кроме аттракционов).

С учётом нововведений, режим домашнего пребывания для пожилых граждан рекомендательным, а не обязательным.

«Рекомендовать гражданам с высоким риском тяжелого заболевания (лицам старше 65 лет, лицам с хроническими заболеваниями, в первую очередь — лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки соблюдать режим самоизоляции и принимать дополнительные меры при вынужденном выходе из дома (места проживания или пребывания)», — уточняется в указе.

При этом сохраняется необходимость соблюдения безопасной дистанции и ношения масок в транспорте, такси, в местах скопления граждан, при посещении объектов розничной торговли, оказания услуг и выполнения работ.

Отметим, повышенные меры безопасности действуют в Чувашии с 3 апреля.

Напомним, что на втором этапе снятия ограничений предполагается открытие магазинов и торговых центров площадью до 800 кв. метров, а также ряда образовательных организаций, на третьем — открытие всех других учреждений, включая парки и скверы, также будет разрешено проводить массовые мероприятия.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 22 июня в Чувашии подтверждено 4612 случаев заражения SARS-CoV-2, продолжают лечение 2030 человек. Выздоровели 2558 пациентов с COVID-19, скончались 24 человека.

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