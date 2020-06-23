Чебоксары, 23 июня 2020, 09:52 — REGNUM В Чувашии с учётом улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки возобновили работу предприятия общепита, но только летние кафе и террасы. Также стали принимать посетителей магазины площадью до 400 кв. метров, имеющие отдельный вход, разрешено посещение кладбищ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Данное решение в Чувашии принято с учётом рекомендации управления Роспотребнадзора, по данным которого «уровень заболевания на 100 000 населения в республике ниже, чем в целом по Российской Федерации»: с 8 по 14 июня началось снижение заболеваемости.
Послабления коснулись общепита. Кафе и рестораны теперь могут обслуживать посетителей на открытых террасах и верандах с учетом двух обязательных условий.
Также возобновили работу непродовольственные магазины с площадью торгового зала до 400 кв. метров. Кроме того, сняты ограничения по посещению мест захоронений, прогулкам в парках и скверах (кроме аттракционов).
С учётом нововведений, режим домашнего пребывания для пожилых граждан рекомендательным, а не обязательным.
При этом сохраняется необходимость соблюдения безопасной дистанции и ношения масок в транспорте, такси, в местах скопления граждан, при посещении объектов розничной торговли, оказания услуг и выполнения работ.
Отметим, повышенные меры безопасности действуют в Чувашии с 3 апреля.
Напомним, что на втором этапе снятия ограничений предполагается открытие магазинов и торговых центров площадью до 800 кв. метров, а также ряда образовательных организаций, на третьем — открытие всех других учреждений, включая парки и скверы, также будет разрешено проводить массовые мероприятия.
Читайте также: Чувашия готовится к смягчению режима ограничений
Как сообщало ИА REGNUM, на 22 июня в Чувашии подтверждено 4612 случаев заражения SARS-CoV-2, продолжают лечение 2030 человек. Выздоровели 2558 пациентов с COVID-19, скончались 24 человека.
Читайте ранее в этом сюжете: Чувашия готовится к смягчению режима ограничений