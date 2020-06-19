Чебоксары, , 17:26 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Чувашии предложило выйти на первый этап снятия временных мер безопасности в рамках борьбы с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы республики по итогам заседания оперативного штаба.

Главный санитарный врач республики Надежда Луговская считает, что в Чувашии достигнуты показатели для смягчения режима ограничений и выхода на первый этап. Это касается небольших магазинов с отдельным уличным входом. Кроме того, на данном этапе возможна работа летних террас, веранд, выносных столиков при кафе и других учреждениях общепита.

Как сообщало ИА REGNUM, режим принятых ранее мер безопасности будет сниматься в три этапа. На первом этапе будут открыты непродовольственные магазины площадью до 400 кв. метров. Второй этап предполагает открытие магазинов и торговых центров площадью до 800 кв. метров, а также ряда образовательных организаций. Третий этап включает открытие всех образовательных, спортивных и культурных учреждений, общепита, парков, бань, санаториев, детских лагерей. Будет разрешено проводить массовые мероприятия.

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Напомним, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждён 4401 случай заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 70. В настоящее время лечение продолжают 1956 человек. Выздоровели 2424 пациента с COVID-19.