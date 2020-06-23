Новосибирск, , 06:23 — REGNUM Новосибирскому зоопарку выделяется почти 22 млн рублей из резервного фонда правительства области. Соответствующее распоряжение одобрено на заседании областной администрации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Содержание зоологической коллекции и обеспечение функционирования организации осуществляется в большей степени за счёт предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, — прокомментировал и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков. — Предоставление субсидии из областного бюджета позволит Новосибирскому зоопарку направить финансовые средства на приобретение кормов для животных, выплату заработной платы работникам, оплату коммунальных услуг, охрану, содержание и дезинфекцию территории зоопарка».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 24 июня новосибирский зоопарк возобновляет свою работу (без посещения павильонов).

Отметим, что деятельность зоопарков отнесена к перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавируса.

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