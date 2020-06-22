Москва, , 11:40 — REGNUM Группа «Аэрофлот» в мае текущего года снизила перевозки пассажиров по сравнению с маем 2019 года на 94%. Об этом 22 июня сообщается на сайте компании.

«В мае 2020 года группа «Аэрофлот» перевезла 305,6 тыс. пассажиров, что на 93,9% ниже результата за май 2019 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за пять месяцев группа «Аэрофлот» перевезла 11,7 млн пассажиров, что на 47,8% ниже результата аналогичного периода 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росавиация приняла решение о предоставлении первой субсидии на авиаперевозки. Первой авиакомпанией, которая получит субсидии, ожидаемо стал «Аэрофлот».

Субсидии будут предоставлены трем компаниями, которые входят в группу «Аэрофлот» — 7,89 млрд рублей получат ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания Россия» и АО «Авиакомпания «Аврора».