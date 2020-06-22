Киев, , 11:07 — REGNUM Украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук называет «смешными попытками» заявления представителей «Нафтогаза» о предстоящих новых судах с Газпромом.

Об этом эксперт заявил сегодня, 22 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он напомнил, что ранее в этом году один из топ-менеджеров НАК Юрий Витренко не исключал выдвижения претензий к российскому Газпрому на сумму $17,3 млрд. Сейчас Витренко покидает свой пост, однако ему есть замена — претензиями к России теперь занимается советник главы правления госкомпании Елена Зеркаль.

«То, что не «добил» в судах Витренко, теперь хочет добивать Зеркаль. Достойная замена, приходится смотреть имитацию деятельности», — отмечает специалист.

Корольчук напоминает, что новый транзитный договор с Газпромом, который согласовал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, советником которого и является Зеркаль, практически не предусматривает никаких судебных разборок с Газпромом.

«Коболев это хорошо понимает и знает. Более того, он знает, что после 2024 года ГТС Украины ждет необратимый процесс деградации, а сейчас она уже в стагнации. Кстати, условия для деградации создали именно в «Нафтогазе»», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в конце прошлого года Украина и Россия согласовали новый транзитный контракт на следующие пять лет. Одним из условий подписания документа был полный отказ Киева от судебных претензий к Москве. 18 июня на одном из мероприятий Зеркаль заявила, что «Нафтогаз Украины» в настоящий момент продолжает изучать целесообразность подачи новых исков к Газпрому.

16 июня главы госкомпании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил о том, что Газпром начал демонтировать в России некоторые «транзитные» трубы. Чиновник утверждает, что таким образом Россия фактически намерена уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа Украиной в будущем.