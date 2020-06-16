Киев, , 17:06 — REGNUM На Украине сегодня, 16 июня, эксперты обсуждают заявление главы госкомпании-оператора ГТС Сергея Макогона о том, чтоГазпром начал демонтировать в России трубы, по которым газ для транзита в Европу поставляется до границы с Украиной.

Напомним, чиновник утверждает, что таким образом Россия фактически намерена уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа Украиной в будущем. Макогон добавил, что такие действия российской стороны — это проблема для Украины, но при этом признал, что Киев никак повлиять на ситуацию не может.

Украинский экономист Алексей Кущ заявил, что такой поворот событий вполне логичен, напоминая о катастрофических перспективах политики «Нафтогаза Украины» в контексте утраты логистического транзитного потенциала.

«Вместо того чтобы перенести узлы учета с западной на восточную границу Украины и создать на базе нашей ГТС и ПХГ (подземных хранилищ газа) полноценный восточно-европейский газовый хаб, «Нафтогаз» искусственно затянул процесс анбандлинга (разделения компании) и в итоге пролоббировал гибридную форму оного, не интересную ни одному системному западному оператору. Но зато — «интересную» руководству НАК по причине сохранения контроля за финпотоком по транзиту», — заявил специалист.

Он также напоминает другие последние «достижения», связанные с «Нафтогазом Украины», помимо утраты в значительной степени транзитного потенциала — провал программы собственной газодобычи; привлечение заемных средств под закупки «дорогого импортного газа» в прошлом году; антисоциальные тарифы, не имеющие никакого экономического обоснования.

ИА REGNUM напоминает, что в конце прошлого года «Нафтогаз» и Газпром подписали новый транзитный контракт на следующие 5 лет. нынешний год является переходным, с минимальным уровнем в 65 млрд кубометров топлива, а со следующего года Россия обязана транзитировать лишь 40 млрд кубометров газа.

По официальным данным, объем транзита газа за январь — май 2020 года через ГТС Украины составил всего 20 млрд кубометров, что на 46% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.