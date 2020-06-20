Лос-Анджелес, США, , 01:05 — REGNUM Сумму в $29 млн за продажу одного из своих домов в Лос-Анджелесе получил предприниматель основатель американской компании Tesla Илон Маск, сообщает издание The Wall Street Journal.

Изначально он намеревался продать жилье за $30 млн. Маск купил его в 2012 году за $17 млн. При этом в том же районе города находятся еще пять объектов недвижимости, принадлежащие предпринимателю.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая Илон Маск написал о своем желании почти все свое физическое имущество, чтобы упростить себе жизнь. После этого более чем на 11% упала стоимость акций его компании Tesla.

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