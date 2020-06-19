Симферополь, , 14:25 — REGNUM До конца 2020 года в Крыму проведут переброску воды из Тайганского водохранилища в систему водоснабжения Симферополя и практически полностью обеспечат город питьевой водой даже в условиях засухи. Об этом 19 июня журналистам сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«У нас освободился определенный объём воды, ранее его перебрасывали в Феодосию и Керчь. Сегодня они запитываются из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. Поэтому на Симферополь можно дополнительно перебросить 60 тысяч кубометров воды», — отметил Аксёнов.

По его словам, это даст возможность практически полностью обеспечить Симферополь питьевой водой даже в условиях засухи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили, что в водохранилищах полуострова, питающих Симферополь питьевой водой, хватит запасов на три с лишним месяца. Помимо этого, дефицит питьевой воды испытывает ещё 75 населённых пунктов полуострова. Однако благодаря обильным дождям ситуация на полуострове меняется в лучшую сторону.

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