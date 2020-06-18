Нью-Дели, , 17:07 — REGNUM Индия планирует ввести торговые барьеры и повысить пошлины примерно на 300 импортных товаров, 18 июня сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, речь идет прежде всего о китайских товарах, однако представители индийского правительства отметили, что пошлины будут нацелены не только на Китай.

«Мы не нацелены на какую-либо страну, однако это один из способов сократить торговый дефицит… с такими странами, как Китай» , — сообщил чиновник агентству.

Правительство Индии рассматривает вопрос о повышении импортных пошлин на 160−200 товаров и введении нетарифных барьеров, таких как лицензионные требования или более строгие проверки качества, еще на 100.

Двусторонняя торговля между Китаем и Индией оценивается примерно в $88 млрд с дефицитом торгового баланса в $53,5 млрд. Пошлины и барьеры могут коснуться примерно $8−10 млрд импорта.

Читайте также: Каким может оказаться урегулирование индийско-китайского противостояния