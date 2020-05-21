Саратов, , 07:54 — REGNUM Управление капитального строительства Саратовской области 28 мая 2020 года планирует в ходе аукциона выбрать подрядчика на первый этап строительства парка покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Начальная цена лота превышает 858 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Под строительство объекта выбран участок в 3 км к юго-востоку от села Новая Терновка Энгельсского района Саратовской области. Начальная цена первого этапа — 858 251 113,26 рубля. При оплате контракта будут задействованы средства областного бюджета Саратовской области и субсидии из федерального бюджета.

Работы должны завершить до 15 декабря 2020 года.

Напомним, Юрий Гагарин учился в Саратове и совершил свой первый парашютный прыжок в местном аэроклубе. А также недалеко от Энгельса космонавт приземлился после своего знаменитого полёта 1961 года, что будет отмечено в проекте навигационным знаком места приземления капсулы.

Парк рассчитан на 30 гектаров, что включает и будущую кедровую аллею. В парке будет прогулочный путь «108 минут» — время, которое космонавт провёл в космосе, а также мемориальная, ландшафтная зоны и многое другое. Первый этап проекта — это создание прогулочного маршрута. Отдельно устройство стены славы оценили в 61 млн рублей, что также входит в стоимость будущего контракта.

Ещё в марте 2020 года правительство РФ приняло решение о выделении 874 млн рублей региону на создание парка.