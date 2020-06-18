Москва, , 09:27 — REGNUM Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил главе Минтранса Евгению Дитриху обсудить возможность снижения транспортного налога в 2020 году.

Парламентарий в своем обращении на имя министра предлагает снизить налог на 25%, пишут РИА Новости. Предполагается распространить эту меру поддержки на граждан, проживающих в регионах, где вводили режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

Вместе с тем предложение следовало бы направить в профильное министерство — Минфин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне пандемии депутаты «Единой России» предложили правительству снизить транспортный налог для компаний, занимающихся перевозками грузов как меру поддержки на фоне кризиса.