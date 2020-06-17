Москва, , 23:56 — REGNUM Исполнительный директор Ассоциации морских торговых портов Серик Жусупов от имени отраслевого сообщества обратился в Торгово-промышленную палату (ТПП) РФ с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию с законодательным дублированием в реализации способов госрегулирования в сфере безопасности портовых гидротехнических сооружений. По мнению экспертов, такое дублирование противоречит принципам «регуляторной гильотины» и создает дополнительные административные барьеры.

Основными принципами реформы контрольно-надзорной деятельности, именуемой «регуляторной гильотиной», проводимой правительством РФ, являются принципы одного контролирующего органа, обеспечения наименьшего регуляторного воздействия, риск-ориентированности и приоритета законодательного уровня регулирования. В действующем законодательстве имеются многочисленные пересечения в реализации способов госрегулирования в сфере безопасности портовых гидротехнических сооружений.

В настоящее время сложилась ситуация, когда надзор за безопасностью портовых гидротехнических сооружений в стране осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере транспорта в рамках двух надзоров — федерального государственного транспортного надзора и федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, что противоречит принципам «регуляторной гильотины» и создает дублирование в реализации способов государственного регулирования в сфере безопасности портовых ГТС.

Вопросы безопасной эксплуатации портовых ГТС в достаточной степени регулируются федеральным законом 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», федеральным законом 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Техническим регламентом о безопасности объектов морского транспорта, на основании которого Ространснадзор осуществляет государственный транспортный надзор за безопасностью портовых ГТС. В соответствии с Законом о техническом регулировании исключено применение обязательных требований к объектам, в отношении которых приняты технические регламенты.

Обязательные требования, установленные федеральным законом 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», не распространяются на портовые ГТС, так как они идентичны обязательным требованиям Технического регламента и дублируют их, однако Ространснадзор применяет данные требования в отношении портовых ГТС.

Принцип риск-ориентированности в отношении портовых сооружений установлен, но в силу правовой коллизии, существующей между статьей 6.1 Кодекса торгового мореплавания РФ и пунктом 6(6) Положения о федеральном государственном транспортном надзоре 236, не применим.

Многолетняя практика эксплуатации портовых ГТС показывает отсутствие факторов опасности, рисков и угроз, приводящих к чрезвычайным ситуациям вследствие повреждений конструкций портовых ГТС, что является в соответствии с законом о безопасности ГТС главным критерием отнесения объектов к данному закону.

Дублирование различных нормативных документов на практике приводит к дополнительной административной нагрузке, двойным затратам на разработку по своей сути одинаковых документов по эксплуатации портовых гидротехнических сооружений и дополнительным расходам. В свою очередь, это позволяет представителям органов надзора при проведении контролирующих мероприятий прибегать к широкой трактовке законодательных документов, что напрямую противоречит принципам реализации механизма «регуляторной гильотины».

Данные вопросы неоднократно поднимались представителями Ассоциации и обсуждалась в рабочих группах по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере промышленной безопасности, в сфере водного транспорта, а также на площадках Аналитического центра при правительстве РФ и Минтранса России. Несмотря на это, Минтрансом России и Ростехнадзором проблема осуществления двойного контроля (надзора) за безопасностью портовых гидротехнических сооружений до настоящего времени не урегулирована.

Представляется целесообразным учесть имеющиеся недочеты в действующем законодательстве и сформировать современную, адекватную требованиям времени и технологического развития, эффективную систему регулирования в сфере безопасности портовых гидротехнических сооружений.

Серик Жусупов, исполнительный директор Ассоциации морских торговых портов