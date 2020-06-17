Нижний Новгород, , 20:30 — REGNUM Вопросы сбалансированности бюджетов регионов Приволжского федерального округа обсуждался в ходе заседания Совета округа, которое провел полпред президента в ПФО Игорь Комаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Марий Эл.

По итогам пяти месяцев текущего года на фоне пандемии доходы консолидированных бюджетов регионов Поволжья сократились на 16% или на 100 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подчеркнул полпред.

В то же время со стороны федерального бюджета приняты значительные меры для помощи регионам. Общий объем федеральной поддержки для субъектов РФ в Поволжье составил 80 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, непосредственно на сбалансированность бюджетов, согласно решению правительства РФ, регионы Поволжья получат 40,5 млрд рублей. Так, максимальный объем средств предусмотрен для Татарии — регион получит 13,643 млрд рублей, Башкирия — 8,079 млрд рублей, Пермский край — 5,443 млрд рублей, Удмуртия — 3,09 млрд рублей, Ульяновская область — 2,31 млрд рублей, Саратовская область — 2,206 млрд рублей, Оренбургская область — 1,579 млрд рублей, Кировская область — 1,301 млрд рублей, Пензенская область — 758 млн рублей, Мордовия — 661 млн рублей, Нижегородская область — 635 млн рублей, Самарская область — 514 млн рублей, Чувашия — 271 млн рублей.

Единственный регион Поволжья, которому не предусмотрено выделение средств в рамках данного распоряжения — Марий Эл.

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