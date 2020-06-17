Москва, , 14:38 — REGNUM Атомная отрасль и в России, и в мире смогла преодолеть негативные экономические последствия эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявил генеральный директор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев на встрече с президентом России.

«Конечно же, и мировая атомная семья, и «Росатом» ощутили на себе последствия пандемии, я о ней скажу отдельным образом. Но в целом хотел бы сказать, что мы справляемся с теми задачами, которые стоят перед нами», — заявил Лихачев.

«Мы ощутили в этом году, особенно в мае и апреле, сжатие платежей, потеряли примерно 11 процентов от выручки за пять месяцев, но сделали все планы компенсирующих мероприятий, и в текущем году главная наша задача — превысить показатели прошлого года», — указал он.