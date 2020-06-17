Москва, , 09:22 — REGNUM Глобальный экономический ущерб от новой волны коронавируса может быть сопоставим с мировой войной. Об этом 17 июня написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

По его словам, пандемия коронавируса создала беспрецедентные проблемы для мировой экономики, так как в мире нет ни одной страны, которую не затронул бы кризис. По данным МВФ, спад мировой экономики по итогам 2020 года составит 3%.

Медведев отметил, что спад мирового ВВП станет самым сильным со времен Второй мировой войны. Во время кризиса 2008−2009 годов спад мировой экономики составил всего 0,1%.

Зампред Совбеза считает, что экономическая логика подчинена медицинской. «Выбор экономической политики стал, по сути, выбором между экономическим ростом и сохранением жизни людей», — написал Медведев.

Читайте также: Экономические последствия эпидемии коронавируса в России — все новости