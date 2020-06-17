Новосибирск, , 05:22 — REGNUM В Новосибирской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2020 года выросли — по сравнению с апрелем на 1,8%. Об этом сообщает региональный орган статистики.

«В том числе на продукцию растениеводства — на 3,6%. На продукцию животноводства цены снизились на 0,6%», — уточнил Новосибирскстат.

Среди продукции растениеводства заметнее всего цены выросли на огурцы и томаты — на 11,5% и 6,2% соответственно.

На 1,2 — 2,1% подорожали большинство зерновых и зернобобовых культур. В то же время снизились цены на ячмень на 1,3%.

Среди продукции животноводства выросли цены на свиней — на 0,9%, подешевели молоко — на 2% и яйца — на 1,4%.