Владивосток, 17 июня 2020, 02:48 — REGNUM Аграрии Приморья выполнили план по посеву на 100% — засеяли рисом 7,5 тыс. га — это примерно десять футбольных полей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.
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Рисовые поля есть в Хорольском, Ханкайском, Спасском, Черниговском районах и Уссурийске.
«В октябре сельхозпроизводители планируют собрать около 19 тыс. тонн экологически чистого риса», — сказали специалисты.
Основными культурами в севообороте Приморья остаются соя и кукуруза.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за хорошей погоды в этом году в Якутии посевная началась раньше обычных сроков. Общая площадь сельскохозяйственных культур составляет 48,8 тыс. га. Зерновые культуры займут 9,4 тыс. га, кормовые — 30,3 тыс га, картофель — 7,4 тыс. га, овощи открытого грунта — 1,7 тыс. га.